г. Орел, улица Ленина 17. Офис 35. ТЦ "Малиновая вода"
+7 (4862) 784-204
ip.antonov.88@bk.ru

Натяжные потолки любой сложности в Орле.

Закажите замер сейчас и получите проект бесплатно!

Комфорт в Вашем доме!

Наша компания существует более 10 лет. Мы ответственно подходим к нашей работе!

сотрудники в штате

Довольных клиентов

индивидульно разработанных проектов

Наши специалисты приедут к Вам на дом и выполнят необходимые замеры.

Бесплатный замер

Мы даем гарантию на свою работу. Всегда вовремя и в срок.

Работаем по договору

Наша команда состоит из профессионалов своего дела.

Квалифицированные специалисты.
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Одноуровневые потолки
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Многоуровневые потолки
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Перфорированные потолки
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Световые потолки
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Потолки с фотопечатью
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Глянцевые потолки
Натяжные потолки в Орле по выгодной цене!

Наш опыт работы позволит выполнить работу любой сложности по установке натяжных потолков.

Специалисты проконсультуруют Вас и подберут наиболее подходящие варианты 

Отзывы наших клиентов

Заказали бесплатный замер потолков для кухни. Во первых, хотелось бы отметить грамотных специалистов знающих свое дело. Установщики после себя убрали весь мусор! Спасибо ! Обязательно обратимся к Вам снова!

Юрий 

Наугорское шоссе 70

Необходима была установка потолков в детской комнате,долго решали какие подобрать,остановились на фото обоях. Очень качественно и быстро выполнили работу.

Елена и Дмитрий

пер.Ягодный 2

Дизайнер помог составить проект для кухни,очень довольна установкой.Успехов!

Елизавета Михайловна

Комсомольский пропект 103

Остались вопросы?

В чем заключается консультация? Мы поможем Вам определится с видом потолка.Наши специалисты сделают бесплатный замер и установят потолки в кратчайшие сроки!

    г. Орел, улица Ленина 17. Офис 35. ТЦ "Малиновая вода"

    ip.antonov.88@bk.ru

    +7 (4862) 784-204
    +7 (953) 8144 204
    +7 (910) 3081 575

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