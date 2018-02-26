Комфорт в Вашем доме!
Наша компания существует более 10 лет. Мы ответственно подходим к нашей работе!
сотрудники в штате
Довольных клиентов
индивидульно разработанных проектов
Наши специалисты приедут к Вам на дом и выполнят необходимые замеры.
Бесплатный замер
Мы даем гарантию на свою работу. Всегда вовремя и в срок.
Работаем по договору
Наша команда состоит из профессионалов своего дела.
Квалифицированные специалисты.
Одноуровневые потолки
Многоуровневые потолки
Перфорированные потолки
Световые потолки
Потолки с фотопечатью
Глянцевые потолки
Натяжные потолки в Орле по выгодной цене!
Наш опыт работы позволит выполнить работу любой сложности по установке натяжных потолков.
Специалисты проконсультуруют Вас и подберут наиболее подходящие варианты
Отзывы наших клиентов
Заказали бесплатный замер потолков для кухни. Во первых, хотелось бы отметить грамотных специалистов знающих свое дело. Установщики после себя убрали весь мусор! Спасибо ! Обязательно обратимся к Вам снова!
Юрий
Наугорское шоссе 70
Необходима была установка потолков в детской комнате,долго решали какие подобрать,остановились на фото обоях. Очень качественно и быстро выполнили работу.
Елена и Дмитрий
пер.Ягодный 2
Дизайнер помог составить проект для кухни,очень довольна установкой.Успехов!
Елизавета Михайловна
Комсомольский пропект 103
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В чем заключается консультация? Мы поможем Вам определится с видом потолка.Наши специалисты сделают бесплатный замер и установят потолки в кратчайшие сроки!